Chay foi o destaque do Botafogo na Série B - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2022 15:17

Rio - O meia-atacante Chay está próximo de retornar ao Botafogo para a sequência do Campeonato Carioca. De acordo com a repórter Hanna Tenda, o principal jogador do Alvinegro está em fase final de transição após artroscopia no joelho esquerdo.

Chay passou pelo procedimento em dezembro de 2021 após jogar toda a Série B com uma lesão. Já realizando trabalhos no campo, a expectativa é de que o camisa 14 volte nas próximas rodadas e de forma gradual, sem ter muito tempo de jogo.

Com isso, Chay ainda será desfalque no clássico contra o Fluminense, na próxima quinta-feira (10), no Estádio Nilton Santos. Um retorno confirmado é o de Joel Carli, que cumpriu suspensão diante do Nova Iguaçu por terceiro cartão amarelo.