Enderson Moreira tem bons resultados neste início de 2022 pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2022 14:15

Apesar da perda de jogadores em 2022 e das muitas carências no elenco do Botafogo neste início de temporada, o técnico Enderson Moreira mudou o discurso de urgência por contratações e passou a concordar com política implementada pelo empresário John Textor. Com muita análise e mais critério da equipe de scouting para acertar com um reforço, o Glorioso busca uma nova filosofia.

"Todo clube precisa ter um processo bem definido de contratações e é isso que Textor está solicitando. Com esse processo, a tendência é que a gente possa errar muito menos. É momento de transição, precisamos ter muita paciência e tranquilidade para que as coisas possam ser feitas da melhor forma possível. É algo que deixa o treinador tranquilo, quando é respaldado nessas indicações por todo um processo de scouting para tomarmos as melhores decisões", disse Enderson.



Com todas as negociações paralisadas a pedido de Textor para mais análises de scouting, o Botafogo aguarda pela assinatura do contrato de venda ao investidor norte-americano para retomar a busca por reforços. Até lá, Enderson, que recentemente admitiu que estava difícil sem contratações, terá que se adaptar com o que possui no elenco e na base.



"Estamos trabalhando e fazendo o que podemos da melhor forma possível, bem concentrado em ver esses atletas jovens também, é um papel importante nesse momento. Essas contratações serão feitas, no tempo correto, não na urgência de qualquer forma, mas sim de uma maneira equilibrada", completou.