Matheus Nascimento marcou os dois gols do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento marcou os dois gols do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato CariocaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2022 17:11

Rio - O comentarista Rafael Marques, da "Rádio Globo", criticou o desempenho do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na última segunda-feira, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o jornalista vê vitória injusta do Alvinegro e afirma que o a equipe do técnico Enderson Moreira "poderia merecer o empate".

"O placar não foi justo. O Botafogo poderia até merecer o empate pela atuação que o time desenvolveu a partir das trocas do Enderson aos 15 minutos do segundo tempo, mas a vitória, não. O Nova Iguaçu estava mais organizado, com mais qualidade de jogo em relação à posse de bola", disse o comentarista Rafael Marques.

"O mapa de calor do Nova Iguaçu foi muito mais posicionado no campo do adversário do que o Botafogo e poderia estar vencendo, embora não fosse uma imposição técnica muito grande, mas sim tática. Coletivamente, o Nova Iguaçu jogava mais que o Botafogo", concluiu.