08/02/2022

Rio - O atacante Matheus Nascimento, de 17 anos, despertou o interesse do Porto e Benfica, ambos de Portugal. Destaque do Alvinegro e uma das peças-chaves do técnico Enderson Moreira, o atleta tem a confiança do treinador para liderar a equipe alvinegra no Estadual. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

O jogador tem contrato com o Botafogo até junho de 2023 e multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 301 milhões na cotação atual). O Alvinegro detém 60% dos direitos econômicos de Matheus Nascimento e pretende ampliar o vínculo.

Na última segunda-feira, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, no Nilton Santos, com dois gols de Matheus Nascimento. O resultado retomou a liderança do Alvinegro no Campeonato Carioca, com 10 pontos.