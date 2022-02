Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2022 13:06

Rio - Após idas e vindas, o meia Óscar Romero está perto de acertar com o Botafogo. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o paraguaio atraiu o interesse de outros três clubes do país, mas sinalizou positivamente com a proposta do clube de General Severiano.

De acordo com informações do jornalista, Romero chegou a acordo salarial com o Botafogo e deve assinar contrato de dois anos. Em processo de transição para SAF, o Glorioso demorou um pouco para realizar a proposta pelo paraguaio, mas acabou fazendo.

Com 29 anos, o meia já defendeu clubes importantes da América do Sul como Cerro Porteño, Racing e San Lorenzo. Romero também teve uma experiência no futebol espanhol pelo Deportivo Alavés e também na China. O Botafogo será seu primeiro clube no Brasil.