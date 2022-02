Tomate (no centro) ao lado do seu empresário e de um diretor do Andirá-AC - Divulgação

Tomate (no centro) ao lado do seu empresário e de um diretor do Andirá-ACDivulgação

Publicado 09/02/2022 15:19

Rio - Tomate tem tudo para ser o novo jogador do Botafogo. O goleiro desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde desta quarta-feira para realizar exames e, se aprovado, assinar contrato de empréstimo com o Alvinegro até o final do ano. O Glorioso terá uma opção de compra ao final do vínculo.

O arqueiro estava na pauta do Alvinegro desde o mês passado, mas todas as negociações do clube haviam sido paralisadas por ordem de John Textor, que pediu para que uma equipe de scouting analisasse dados e estatísticas dos atletas ventilados.



O atleta de 19 anos foi um dos personagens icônicos da última Copinha. Ainda na fase de grupos, ele era um dos destaques do Andirá-AC contra o Atlético-MG, mas foi substituído antes da cobrança de um pênalti do Galo e saiu do gramado aos prantos, tendo que ser consolado pelos companheiros. A cena viralizou pelo país inteiro.



Inicialmente, Tomate chega para compor o elenco da equipe sub-20, que conta com Maurício e Lucas Barreto como goleiros do plantel. O jogador chegou ao Rio acompanhado de Rodrigo Sodré, empresário, e Civaldo Nery, diretor de futebol do Andirá.



Enquanto a equipe de base ainda não tem compromissos, o time principal do Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira. A equipe comandada por Enderson Moreira enfrentará o Fluminense às 20h pelo Campeonato Carioca.