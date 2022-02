Torcida do Botafogo comemora título da Série B e retorno á Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2022

Rio - O Botafogo acertou a contratação do goleiro Tomate, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Andirá, do Acre. O arqueiro de 18 anos vinha negociando com a equipe carioca e desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (9) para realizar exames médicos.

Tomate ganhou destaque na Copinha após ser substituído na partida contra o Atlético-MG, ainda pela fase de grupos. Na ocasião, o goleiro era o melhor em campo e estava assegurando o empate para o time do Acre, mas foi substituído assim que o árbitro da partida assinalou pênalti para o Galo.

A equipe mineira, inclusive, se comoveu com a reação de Tomate - que deixou o gramado aos prantos - e o convidou para um período de testes.

Nas redes sociais, Tomate publicou uma foto ao lado de Civaldo Nery, diretor do Andirá, e Rodrigo Sodré, seu empresário.

Após o fim do torneio, o Botafogo intensificou conversas com o Andirá e terá Tomate por empréstimo. O jogador chega para reforçar a equipe sub-20 do Alvinegro, que é comandada por Ricardo Resende.