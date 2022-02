Elkeson - Reprodução

Publicado 09/02/2022 20:04

Rio - O atacante Elkeson, de 32 anos, recebeu uma proposta do Ceará e o clube irá aguardar uma resposta até o dia 22 de fevereiro, quando encerra a janela de transferências na Rússia. Alvo do Botafogo, o jogador está livre no mercado desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China. A informação é do portal "OneFootball".

Além do Botafogo, o Fluminense sondou a situação do atacante, mas não chegou a abrir as conversas. Com o Alvinegro, Elkeson mantém negociação em aberto há algumas semanas. Por outro lado, o investidor americano John Textor pediu para pausar o contato a fim de ter uma análise aprofundada sobre o atleta.

A venda da SAF do Botafogo para o empresário norte-americano está perto de ser finalizada. Quando concluir a compra, os jogadores monitorados pelo Alvinegro poderão avançar as tratativas com o clube carioca.