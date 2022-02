Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2022 21:06

Rio - O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a suspensão do aluguel do Estádio Nilton Santos a outros clubes até que seja realizado um novo protocolo de uso. Por outro lado, para os confrontos contra o Fluminense nesta quinta, e domingo, na partida do Tricolor contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, será mantido.

"O Botafogo sabe da importância do Nilton Santos para o futebol carioca e os dos retornos, diretos e indiretos, com o aluguel do estádio a outros clubes. Entretanto, para evitar que os recentes episódios envolvendo o serviço das partidas e uso das instalações se repitam, foi determinada a suspensão da negociação de futuros alugueis (mando de campo) até concluir a reestruturação do novo protocolo de uso.



O Clube entende que buscar sempre a melhor experiência ao seu torcedor é uma prioridade e vai exigir dos futuros locatários que se adequem às novas premissas, garantindo que sejam preservados os seus interesses institucionais e o dos alvinegros. Para as partidas Fluminense x Botafogo e Fluminense x Portuguesa, nesta quinta (10) e no domingo (13), respectivamente, que possuem acordos firmados, já estão sendo feitos ajustes. As demais negociações de outros jogos apenas terão continuidade sob as diretrizes do novo protocolo".