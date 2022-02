Rede Globo - Reprodução

Rede GloboReprodução

Publicado 10/02/2022 12:50

Rio - O início da temporada nas ondas de Pipeline foi emocionante e surpreendente, por conta dos títulos da lenda americana Kelly Slater e da havaiana Moana Wong, convidada para o torneio, desbancando na disputa feminina a americana Clarissa Moore, pentacampeã mundial. Os surfistas terão pouco tempo para descansar, já que a Liga Mundial de Surfe (WSL) segue com a sua segunda etapa a partir desta sexta-feira, dia 11, às 15h. Desta vez as disputas acontecem na tradicional Sunset Beach, no Havaí, que retorna ao calendário da elite. O Globoplay transmite ao vivo para não-assinantes logados as disputas até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, o sportv exibe com exclusividade as baterias eliminatórias e, se os brasileiros estiverem nas finais, a TV Globo também mostra os principais momentos das disputas que valem o título.



"Apesar de estar de volta ao circuito, as ondas de Sunset não são tão desconhecidas dos atletas. Acredito no favoritismo do americano John John Florence, porque mesmo surfando com uma prancha menor em relação aos demais, ele consegue fazer manobras radicais em ondas em que normalmente o surfe é mais clássico; e do australiano Jack Robinson, que já venceu uma etapa do WQS, a divisão de acesso à elite, em Sunset. Entre os brasileiros, acredito que David Silva e João Chianca, o ‘Chumbinho’, possam ter bons resultados.

Para as meninas, a etapa de Sunset é uma novidade, mas ainda assim acho que a brasileira Tatiana Weston-Webb esteja entre as favoritas, pelo seu ótimo desempenho nas ondas grandes. Vai ser mais uma etapa de arrepiar”, avisa o comentarista Alejo Muniz, que vai dividir as transmissões com os narradores Luiz Carlos Jr e Bruno Fonseca; e os comentaristas Cláudia Gonçalves e Bruno Bocayuva.



Antes do início da segunda etapa, no ‘Globo Esporte’ desta sexta-feira, a repórter Evelyn Rodrigues conversa com os brasileiros Ítalo Ferreira e Filipe Toledo sobre as ondas de Sunset Beach e presta uma homenagem ao americano Kelly Slater, que completa 50 anos neste sábado.