Rio - O zagueiro Nino, de 24 anos, é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense. No Tricolor desde 2019, o defensor esteve perto de encerrar o seu ciclo como atleta do clube carioca. Apesar disso, a negociação com o Tigres, do México, acabou não avançando. Em entrevista coletiva, o campeão olímpico negou qualquer tipo de frustração com o ocorrido.

"Sobre a quase ida ao México e toda negociação, o presidente já foi muito bem, já esclareceu tudo, não vou acrescentar nada ao que ele falou, porque ele realmente falou toda a verdade, inclusive o que ele falou da nossa conversa após a negociação, outras pessoas foram testemunhas. Isso responde um pouco sobre como é continuar no Fluminense. Falei pro presidente que continuaria muito feliz, e tô muito feliz, sempre deixei muito claro o meu orgulho e o prazer por estar jogando no Fluminense. Isso segue, com toda certeza", afirmou.

Nino também falou a respeito do novo esquema que Abel Braga tem implementado no Fluminense. O jogador, que fez dupla de zaga com Luccas Claro e David Braz no ano passado, agora está atuando com dois companheiros. Entre eles: Felipe Melo. O campeão olímpico deu suas impressões de jogar ao lado do veterano.

"Jogar com Felipe Melo é um prazer, uma honra, sempre acompanhei a carreira de sucesso dele, os títulos que conquistou em outros clubes. Hoje, estar podendo dividir o campo com ele é um prazer, é algo que tento puxar dele, aprender com ele tudo o que tem pra me passar. É um cara muito vitorioso, um cara que se entrega dentro de campo, um cara que - muitas vezes a gente não fala - é muito técnico, muito bom tecnicamente. Então, com um jogador desse é muito difícil você dizer que não encaixa com seu jogo, é um cara que facilita pra todo time, então é realmente um prazer ter um companheiro desse nível e poder dividir o campo com ele", disse.