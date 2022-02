Abel Braga - Mailson Santana/Fluminense FC

Abel Braga Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/02/2022 19:54

Rio - Abel Braga deve escalar o Fluminense sem novidades para o clássico contra o Botafogo, nesta quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos. A tendência é que o treinador repita o time que venceu o Flamengo por 1 a 0, no último domingo.

Para o duelo, Abel não poderá contar com Calegari, que foi expulso no segundo tempo do Fla-Flu, e John Kennedy e Pineida, que se recuperam de lesão. Ele manteve a formação que utilizou no último domingo durante o treino desta quarta.

A escalação do Fluminense para a partida deve contar com Marcos Felipe; Nino, David Braz e Felipe Melo; Samuel Xavier, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Fred.