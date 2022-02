Abel Braga - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/02/2022 17:21

Rio - O estafe do lateral-esquerdo Danilo Barcelos ainda está em busca de um novo clube para o jogador. Atualmente, o atleta é a quarta opção da posição no elenco do técnico Abel Braga. Pouco aproveitado, não deve permanecer nesta temporada. A informação é do portal "NETFLU".

Danilo Barcelos atuando pelo Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

O jogador de 30 anos segue treinando com o elenco do Fluminense, mas a tendência é que rescinda o contrato em breve. Além de Danilo Barcelos, o Tricolor conta Cris Silva, Mario Pineida e Marlon na lateral-esquerda. Quando não têm essas opções, Abel Braga utiliza Caio Paulista improvisado na ala esquerda.

Visando um novo clube para manter o ritmo e desempenho nesta temporada, a saída do lateral-esquerdo não deve ser dificultada pela diretoria do Fluminense. Danilo Barcelos chegou ao Tricolor em 2020, disputou 41 partidas, foi titular em 36 e marcou um gol.