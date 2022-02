Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt tenta solucionar a crise financeira do clube - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 08/02/2022 21:36

Rio - O volante Yuri, do Fluminense, não está nos planos da diretoria tricolor para esta temporada e ainda busca um novo clube. De acordo com o empresário Raudinei Freire, em entrevista ao portal "NETFLU", a tendência é que o novo destino seja no exterior.

Yuri está de saída do Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Recentemente, um clube da Turquia manifestou interesse na contratação do jogador, mas a janela internacional foi encerrada nesta terça-feira e encerrou as conversas. No elenco do Fluminense, o técnico Abel Braga conta com André, Felipe Melo, Nonato, Martinelli, Wellington e Yago Felipe

"Ainda não temos nada concreto. Estamos trabalhando porque tem alguns mercados abertos, já que a preferência é levar o jogador para fora do país, mas não oficializamos nada até agora", afirmou o empresário Raudinei Freire.