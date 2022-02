Abelão olha firme para a prancheta e solta abelhas em treino para melhorar o desempenho dos atletas - Mailson Santana/ Fluminense FC

Publicado 08/02/2022 20:28

Rio - O técnico Abel Braga pretende manter a formação com três zagueiros para a estreia do Fluminense, contra o Millionarios, da Colômbia, na pré-Libertadores. A partida será realizada no dia 22 de fevereiro, às 21h30, no Estádio El Campín. A informação é do portal "NETFLU".

Nas últimas três partidas, das quatro no Campeonato Carioca, o Fluminense não sofreu gols. Visando a manutenção do esquema tático, o técnico Abel Braga está convicto que há evolução e consistência no setor defensivo da equipe tricolor.

Por outro lado, ainda de acordo com o portal, alguns jogadores do Fluminense resistem à formação com três zagueiros. O argumento é de que o material humano pode dificultar o desempenho do elenco nas partidas do Tricolor.