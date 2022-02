Abel Braga - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 08/02/2022 09:00 | Atualizado 08/02/2022 09:03

Rio - Luiz Henrique é considerado um dos principais jogadores do Fluminense e também uma das principais esperanças de vendas futuras do clube carioca. Nos últimos dias da janela de transferências para a Europa, o Tricolor recebeu uma oferta do Real Betis, da Espanha, mas o o clube carioca acabou rejeitando. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Fluminense já admitiu algumas vezes por meio dos seus dirigentes que precisa realizar vendas na atual temporada. O Tricolor esteve próximo de acertar as transferências de Gabriel Teixeira e Nino, porém, as negociações acabaram não evoluindo.

Entre todos os jogadores do atual elenco, Luiz Henrique é o mais valorizado e aquele que pode render uma venda maior aos cofres do clube. De acordo com informações do site, o jogador deverá receber novas propostas no meio do ano e dificilmente o Fluminense deverá conseguir mantê-lo.