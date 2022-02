Tiago Marques - Foto: Rodrigo Oliver

Tiago MarquesFoto: Rodrigo Oliver

Publicado 07/02/2022 14:53

Rio - Jovem e talentoso, o jogador Tiago Marques chegou aos gramados mostrando que veio para se destacar! Há pouco tempo no Fluminense, o atleta de 14 anos vem surpreendendo a equipe técnica do time pelo reconhecimento que vem ganhado no início desse ano.

Desde jovem, o atleta costuma manter uma rotina bem regrada no quesito do esporte, e contou um pouco mais sobre como é a sua rotina.



Entre uma partida e outro, Marques eleva sua preparação para além das técnicas que o público observa no gramado, e leva bastante consideração os detalhes com sua alimentação e equilíbrio. Tais atitudes diárias costumam chamar atenção nas redes sociais.