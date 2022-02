Treinador Abel Braga - MAILSON SANTANA / FLUMINENSE

Publicado 07/02/2022 10:00

Rio - Ganhar Fla-Flu tem sido normal para o Fluminense nas últimas partidas, porém, a terceira vitória seguida contra o maior rival encerrou um jejum de Abel Braga contra o Flamengo. O técnico tricolor não conquistava um resultado positivo contra o Rubro-Negro desde o dia 24 de fevereiro de 2018, quando comandando o próprio Fluminense, derrotou o Flamengo por 4 a 0 no Campeonato Carioca.

Naquela ocasião, o Flamengo entrou em campo com uma equipe considerada reserva. A partida foi disputada na Arena Pantanal e o Fluminense derrotou o maior rival com gols de Marcos Junior (dois), Pedro, que atualmente defende o Rubro-Negro, e Gilberto.

Depois daquela vitória, Abel enfrentou o Flamengo na semifinal da Taça Rio daquele mesmo ano e a partida acabou empatada em 1 a 1. No Brasileirão, o técnico comandou o Tricolor na derrota por 2 a 0 para o Rubro-Negro em Brasília, em jogo pelo primeiro turno.

Depois disso, Abel só voltou a dirigir uma equipe contra o Flamengo em 2020. Sob o comando do Vasco, o técnico foi derrotado no Carioca por 1 a 0. Na mesma temporada, o treinador havia feito a sua última partida contra o Rubro-Negro e seguramente uma das mais doloridas da sua carreira. Ele dirigiu o Internacional na derrota por 2 a 1 no Maracanã, na reta final do Brasileiro, na partida que foi vista como uma "final" da competição que terminou com título do Flamengo e vice-campeonato do comandante.

Neste domingo, o jejum acabou. Abel Braga comandou o Fluminense na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 no Nilton Santos. Jhon Arias fez o gol da vitória que fez o Tricolor chegar aos nove pontos na classificação do Campeonato Carioca de 2022.