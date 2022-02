Abel Braga - técnico do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/02/2022 11:50 | Atualizado 06/02/2022 12:12

Rio - O Fluminense divulgou neste domingo a lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Nilton Santos. O atacante Caio Paulista que desagradou alguns tricolores após viralizar em foto ao lado do vereador Gabriel Monteiro (PSD-RJ) na última sexta-feira está fora da partida.

O Fluminense deverá entrar em campo com a mesma equipe que venceu o Madureira por 1 a 0 na semana passada. Abel deve escalar a equipe com: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo, David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian e Fred.

As duas equipes vão fazer o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense decidiram as últimas duas edições do torneio, em ambas, o Rubro-Negro acabou sendo campeão.