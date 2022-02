Paulo Henrique Ganso - Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Paulo Henrique Ganso - Fluminense

Publicado 04/02/2022

Rio - O técnico Abel Braga, do Fluminense, foi questionado por não ter utilizado o meia Paulo Henrique Ganso na última quinta-feira, contra o Audax-RJ, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o jogador foi relacionado e ficou no banco de reservas. O questionamento refere-se a notícia publicada recentemente pelo portal "NETFLU", que afirma que o experiente atleta manifestou insatisfação e discutiu com o treinador após não ter sido relacionado para o jogo contra o Madureira, no último domingo.

"O futebol vai ser sempre amor e ódio. Ainda mais porque o futebol agora parece que é manipulado, o que vende é notícia ruim, é rede social… O Ganso é um atleta, faz parte do grupo, tem trabalhado bem. Era um jogo que pensávamos em colocá-lo, mas ficou um jogo com uma intensidade muito grande. Quando menos se esperar, quando ninguém pensar que ele vai entrar, ele vai entrar, é assim", disse o técnico Abel Braga após a partida.

"Tenho que tentar analisar com a minha cabeça, com a minha consciência, porque a que rola é a minha e não é a de ninguém. O Ganso faz parte do grupo, estava ali disponível, disposto a entrar. Ainda não foi hoje, mas quem sabe no próximo, vamos ver", completou.