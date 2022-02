Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 03/02/2022 - Luso-Brasileiro - Germán Cano comemorando gol - FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 03/02/2022 22:12

Rio - O Fluminense venceu o Audax-RJ por 1 a 0, no Luso-Brasileiro, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Sem inspiração na primeira etapa, o Tricolor ficou preso e não conseguiu atacar a defesa adversária. Para abrir o placar, a bola parada foi providencial para deixar a equipe de Abel Braga na frente do placar.



Com o time repleto de jogadores reservas, o Fluminense teve dificuldade para encontrar o ritmo da partida e desenvolvimento do novo esquema tático formado pelo 3-5-2. A zaga, dessa vez, foi escalada com David Duarte pela direita, Manoel de líbero e Luccas Claro pela esquerda.



A desconexão com o que Abel Braga tem feito nas últimas duas partidas prejudicou o desenvolvimento durante o primeiro tempo. A reposição era lenta e o meio-campo não conseguia dar liga com Martinelli, Yago Felipe e Jhon Arias. O último, que atua como ponta-esquerda, entrou no lugar de Nathan e passou a cortar para dentro todas as jogadas.



Por outro lado, não tão familiarizado com a nova função, o colombiano não se encontrou na partida. Participou de alguns lances pela esquerda com o auxílio do lateral-esquerdo Mário Pineida que, da mesma forma que Áreas, pouco acrescentou e ainda foi substituído após sentir uma fisgada na perna.



Até a hora que o Fluminense se encontrou durante a partida, o Audax-RJ já estava ameaçando a equipe tricolor. Os contra-ataques eram os mais utilizados pela Laranja Meritiense, mas que esbarravam na zaga ou no goleiro Fábio, que fez uma boa partida e duas excelentes defesas na primeira etapa.



No entanto, o Tricolor conseguiu abrir o placar na bola parada. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Cris Silva, que entrou na vaga de Pineida antes de se lesionar, converteu a cobrança e encontrou a cabeçada do zagueiro Manoel. Na ocasião, o jogador raspa a bola e ela sobra para Germán Cano cabecear também para o fundo do gol.



No retorno para o segundo tempo, o Fluminense entrou mais disposto para ampliar o placar. Com um jogo mais agradável e rápido pelo lado direito, com Luiz Henrique e Calegari, o Tricolor fez boas jogadas e propiciou lances que poderiam ter sido convertidos para o gol.

O atacante Germán Cano poderia ter feito o segundo gol no placar e dele também na partida. Perto do fim do jogo, aos 34 minutos, o Fluminense teve uma grande oportunidade após cruzamento para o argentino na área. O jogador finaliza de voleio e o goleiro Max faz grande defesa.

A reta final da partida foi sufocante para o Fluminense. O Audax-RJ pegou uma equipe desconectada da partida, principalmente pela falta de entrosamento de alguns jogadores sob o comando do técnico Abel Braga e também por ter diminuído a intensidade para iniciar os contra-ataques. No entanto, ainda foi o suficiente para garantir a segunda vitória seguida pelo Campeonato Carioca.

No próximo domingo (6), o Fluminense enfrenta o Flamengo, no Estádio Raulino de Oliveira, às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A vitória motivou a equipe tricolor para o clássico Fla-Flu.