Fred perderá os primeiros jogos do Fluminense no Brasileiro porque foi punido pelo STJD - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/02/2022 18:09

O Fluminense não poderá contrar com Fred nos dois primeiros jogos de competições nacionais, que pelo calendário da CBF serão as duas primeiras rodadas no Campeonato Brasileiro de 2022. O centroavante foi punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por levantar Ronald, do Fortaleza, pela camisa na derrota do Tricolor das Laranjeiras por 2 a 0, pelo Brasileiro de 2021.

O julgamento aconteceu nesta quinta-feira e Fred foi enquadrado por maioria dos votos no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Não cabe recurso e como o Brasileiro de 2021 já acabou, o jogador do Fluminense deve cumprir a pena nos primeiros jogos em competições nacionais de 2022.



No primeiro julgamento, Fred foi absolvido pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD, mas a Procuradoria no Tribunal recorreu. No duelo contra o Fortaleza em 2021, o atacante se irritou após Ronald dar um lençol nele com o jogo parado. Após deixar a mão no pescoço do adversário, que ficou caído no chão, o atacante o levantou pela camisa.