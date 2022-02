Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 02/02/2022

Rio - O Al Wasl, dos Emirados Árabes, não contratou Gabriel Teixeira, porém, em breve deverá fechar negócio envolvendo outro jogador do Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube asiático sinalizou que tem o interesse de exercer a opção de compra e avançou nas conversas com o Tricolor pela contratação definitiva de Michel Araújo.

Emprestado pelo clube carioca desde o ano passado, o atleta, de 25 anos, foi negociado com opção de compra. O valor é de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,8 milhões). O uruguaio vive bom momento e a quantia é relativamente baixa para a realidade de um clube de alto poderio financeiro dos Emirados Árabes, a tendência é que a questão seja resolvida com a permanência do meia.



Michel Araújo chegou ao Fluminense em 2020 após ser comprado junto ao Racing, do Uruguai. Após uma temporada com boas atuações, o uruguaio não entrou nos planos de Roger Machado no ano passado e acabou sendo negociado por empréstimo por 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões).

Sob o comando de Odair Hellmann, técnico que dirigiu o Fluminense em 2020, quando Michel Araújo viveu o seu melhor momento, o uruguaio deslanchou pelo clube árabe. Ele atuou em 17 partidas e fez 1o gols pelo Al Wasl.