Fluminense estava interessado em Luan, ex-Atlético-MGFoto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Publicado 02/02/2022 16:27

Rio - O meia Luan, de 31 anos, está próximo de ser anunciado pelo Santos. O jogador tem passagem pelo Atlético-MG em 2014, onde conquistou a Copa do Brasil. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o atleta estava sendo concorrido também pelo Fluminense e Internacional.

No entanto, Luan se interessou pelo projeto do clube paulista e deve reforçar a equipe de Fábio Carille nesta temporada. Além de Nathan, que também teve passagem pelo Atlético-MG, e está emprestado ao Fluminense, o Tricolor conta apenas com Paulo Henrique Ganso no setor ofensivo do meio-campo.

Ainda de acordo com o jornalista, o técnico Fábio Carille deseja utilizar Luan como segundo volante na equipe do Santos. O acerto com o clube paulista pode ser concretizado ainda nesta quarta-feira.