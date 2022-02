Fábio tem cláusula de renovação no contrato com o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/02/2022 11:24

Aos 41 anos, Fábio não pensa quando irá se aposentar e prova disso é o contrato com o Fluminense após 17 temporadas pelo Cruzeiro. O experiente goleiro assinou por um ano, mas confirmou que tem uma cláusula de renovação automática para 2023 no acordo. Para isso, ele terá que bater metas de jogos nesta temporada.

"Fico feliz que foi uma coisa que veio do Fluminense, não foi um pedido meu. Foi uma coisa natural e fico feliz pela confiança. Acho que isso motivou mais ainda a minha vinda para o Fluminense. Meu pensamento é nesse ano, conquistar títulos, fazer o melhor ano possível em 2022", disse o goleiro, confirmando que a proposta no contrato veio do clube.



Desde a segunda metade de janeiro treinando no CT Carlos Castilho, Fábio ainda aguarda a sua chance de estrear. Com disputa aberta pela vaga de titular com Marcos Felipe, o experiente goleiro se diz fisicamente pronto para ajudar o Fluminense.



"Vou buscar meu espaço, como sempre fiz. Quando tiver oportunidade, tentarei ajudar, galgando sempre para agarrar as oportunidades no dia a dia, jogo a jogo. Respeitando a todos, vou tentar fazer o máximo para aproveitar e dar sequência dentro do Fluminense como fiz na minha carreira toda", afirmou o goleiro, que também falou sobre sua fama de pegador de pênaltis:



"Tem que estar bem treinado no dia a dia, atento também a qualquer possibilidade que o batedor te der de dicas, analisar bastante individualmente cada cobrador... Tem que ter uma visão muito ampla, tentar induzir o adversário ao máximo de dificuldade possível, querendo indicar mais ou menos onde vai pular para ele bater. É um tentando dificultar a vida do outro".