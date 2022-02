Gabriel Teixeira abre o placar e comemora diante das câmeras - Lucas MerÇon / FLUMINENSE

Publicado 01/02/2022 12:15

Rio - A transferência de Gabriel Teixeira para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, está oficialmente cancelada. Mesmo com contratado assinado, um laudo passado do Centro Médico da Fifa, obrigatório no país, apontou um edema muscular com risco de lesão e não recomendou a contratação do jogador. O meia voltará ao Fluminense nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Globo.

Após o laudo do Centro Médico da Fifa, as partes até tentaram resolver o imbróglio para sacramentar o negócio, mas não houve tempo hábil. A janela de transferências internacionais nos Emirados Árabes fechou por volta das 10h (de Brasília) desta terça-feira.

A contratação de Gabriel Teixeira havia sido uma indicação do ex-técnico tricolor Odair Hellmann. Ele não chegou a trabalhar com Biel no Fluminense, mas o acompanhou à distância e gostou de seu futebol.

Pelo Fluminense, Gabriel Teixeira coleciona 44 partidas, sendo 26 como titular. Neste período, marcou cinco gols e deu uma assistência.