Fluminense inicia venda de ingressos - Divulgação

Fluminense inicia venda de ingressosDivulgação

Publicado 31/01/2022 18:36

Em busca da segunda vitória no Campeonato Carioca, o Fluminense enfrentará o Audax nesta quinta-feira e optou por manter o Luso-Brasileiro como local, mas pediu uma mudança de horário. A Ferj acatou e o duelo pela terceira rodada passou para as 20h15 (antes seria às 21h).



Após reparos no sistema de iluminação do Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Fluminense decidiu seguir jogando no estádio. Apesar dos problemas estruturais, os jogadores preferem ficar no Rio a fazer viagens para Volta Redonda.



Com isso, os ingressos para a partida começam a ser vendidos nesta segunda-feira, a partir das 18h. Estarão disponíveis duas modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda.



Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal através do aplicativo Conecte Sus, que também deverá ser apresentado no ato da compra ou da retirada do ingresso, seguindo a tabela abaixo:



- 50 anos ou mais: dose de reforço

- De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

- Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 31/01 (segunda-feira), às 18h

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 31/01 (segunda-feira), às 19h

- Guerreiro – 01/02 (terça-feira), às 10h



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante: 31/02 (terça-feira), às 10h

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com



Encerramento das vendas online: 03/02 (quinta-feira), às 12h



VALORES

Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**

- Guerreiro – R$ 45

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Não-Sócios

- Inteira - R$ 50

- Meia-entrada - R$ 25



GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.



RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.



Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.



Confira os pontos de venda e retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 20h

- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h



Maracanã – Bilheteria 1

- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 20h

- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h



Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)

- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 19h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h

- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h



IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (03/02).



ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h15

- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A

- É obrigatório o uso de máscara

- Não haverá estacionamento para o público

- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio