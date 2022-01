Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Presidente Mário BittencourtFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 31/01/2022 15:43

Rio - A contratação do atacante Gabriel Teixeira, do Fluminense, pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, corre o risco de ser cancelada. O impeditivo pode acontecer devido à divergências entre os laudos médicos do jogador e o clube comandado pelo técnico Odair Hellmann. A informação é do portal "GE".

Contratação de Gabriel Teixeira corre o risco de ser cancelada Lucas Merçon/fluminense

O jogador de 20 anos foi aprovado nos exames médicos, porém, não foi o suficiente para o regulamento da liga local não exigir que ele também fosse encaminhado para um Centro Médico da Fifa, em Dubai. Além disso, foi apontado pelo médico do segundo exame um edema muscular e o risco de se tornar uma lesão muscular grau 1.

O plano do Al Wasl era de utilizar o atacante na semifinal do President's Cup, contra o Al Sharjah. O valor investido por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões), pode motivar o clube dos Emirados Árabes a reavaliar a contratação de Gabriel Teixeira. No entanto, o jogador já estava treinando sem nenhum incômodo com o elenco do Fluminense, após se recuperar de lesões musculares que sentiu no final da última temporada.