Fred - LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC

Publicado 30/01/2022 20:08

O Fluminense, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca. Neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor bateu o Madureira com um resultado magro, mas não menos importante. Com gol de Arias, o time de Abel Braga venceu por 1 a 0.

A primeiro tempo foi burocrático e com um Fluminense ainda em construção na temporada. Tal como aconteceu na derrota para o Bangu, na última quinta-feira, Abel Braga escalou a equipe com três zagueiros, o que não tem agradado a muitos jogadores do elenco.

Com um esquema defensivo, o Tricolor não conseguiu se impor sobre o Madureira como se esperava. A primeira chegada do time de Abelão foi aos dez minutos. Fred se deslocou, recebeu de Yago e bateu de canhota para a defesa de Dida. Na jogada seguinte o Madureira respondeu. Rafinha aproveitou erro de André, fez boa jogada pelo meio, limpou Yago e bateu para ótima defesa de Marcos Felipe.

Depois disso, o jogo deu uma esfriada e só voltou a esquentar novamente aos 34, mas não foi com lance de perigo e sim por desentendimento entre os atletas rivais. Felipe Melo chegou forte em dividida, e Rafinha ficou caído sentindo dores. Arbitragem mandou seguir e, na sequência, André reclamou de cotovelada de Marino.

Aos 42, a última jogada de perigo do primeiro tempo. Luiz Henrique recebeu na direita e virou o jogo, Fred deixou passar e Cris Silva dominou antes de bater para defesa de Dida.

Na segunda etapa, o roteiro continuou o mesmo, e com a partida sem grande emoção, mas com o Fluminense com uma postura bem mais ofensiva. A entrada de Nathan na vaga de Yago Felipe deu mais mobilidade ao meio de campo tricolor.

Aos 16, quase que o Flu chega ao primeiro gol. Após cruzamento de Nathan, William Bigode cabeceia forte, mas Diga defende. No rebote, Luiz Henrique bate em cima da zaga, desperdiçando uma grande chance.

Mas, aos 21, o Tricolor conseguiu estufar a rede. Willian Bigode fez bela jogada individual tirando dois da jogada e acaba dando uma antecipada na bola, mas o meia, que tinha acabado de entrar, antecipou o próprio companheiro e chegou batendo por baixo do goleiro Dida.

Após o gol, o Flu tirou o pé do acelerador e optou por administrar o placar. Felipe Melo, que não fez uma boa partida, ficou até o apito final em campo, o que gerou reclamação por parte da torcida tricolor presente no Raulino de Oliveira.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira para pegar o Audax-RJ, no Luso Brasileiro, às 21h, pela terceira rodada do Carioca. Este será o último jogo antes do Tricolor encarar o Flamengo, o que será o primeiro clássico do Estadual.