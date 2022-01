Abel Braga estreou em 2022 com derrota do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 30/01/2022 16:53

Rio - O Fluminense entra em campo neste domingo (30), para duelo contra o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na partida de estreia, o Tricolor teve um desempenho bem abaixo do esperado, e acabou tropeçando, sendo derrotado pelo Bangu por 1 a 0.

O técnico Abel Braga revelou em uma entrevista que tem duas preocupações em relação ao duelo contra o Madureira. No entanto, o treinador também afirmou que tem convicção de que a equipe terá um desempenho melhor do que na sua partida de estreia na competição.

"Temos duas preocupações. Uma é o grupo aguentar bem (fisicamente) e a outra é a superação. Procurar jogar mais do que jogamos no primeiro jogo. Temos a convicção de que vamos melhorar bastante e sermos muito competitivos", disse o experiente treinador.

No momento, o Fluminense ocupa a última colocação do Campeonato Carioca. Além do duelo deste domingo contra o Madureira, o Tricolor ainda tem o confronto contra o Audax-Rio, antes do Clássico Fla-Flu, que será disputado no dia 6 de fevereiro.