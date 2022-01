Nino marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Botafogo - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 29/01/2022 10:42

Rio - O zagueiro Nino pode deixar o Fluminense nos próximos dias. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, após não acertar sua ida para o Tigres-MEX, o defensor despertou o interesse do Dinamo de Kiev, que pode fazer uma proposta nos próximos dias.

Segundo Nicola, o valor oferecido pelo Dínamo é maior do que o do Tigres e o clube ucraniano está confiante no acerto. A oferta dos mexicanos havia sido na casa dos 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,8 milhões na cotação atual).

O Fluminense não é dono dos 100% dos direitos federativos do atleta e por isso não ficaria com o valor total do negócio. O Tricolor possui 60%, enquanto o Criciúma tem 40%.