28/01/2022

Rio - O atacante Luiz Henrique, do Fluminense, segue na mira de clubes da Europa. Nesse caso, o Ajax, da Holanda, monitora a situação da revelação de Xerém, que foi um dos destaques do Tricolor na última temporada de 2021. Por outro lado, o atleta ainda é o "plano B" do clube holandês. A informação é do jornalista Bruno Andrade do portal "UOL".

Luiz Henrique Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O plano A é o atacante Giovani, de 18 anos, do Palmeiras. O investimento pelo jogador pode chegar no valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões na cotação atual). No entanto, o clube paulista chegou a recusar três sondagens nas últimas horas. O clube paulista quer que exerça a multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 360 milhões).

No caso de Luiz Henrique, de 21 anos, o valor é aproximado a 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), mas a experiência pode chamar a atenção do Ajax, pois atua desde 2020 no elenco profissional do Fluminense e ainda se destacou na última temporada de 2021. O contrato do atacante vai até setembro de 2025.