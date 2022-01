Abel Braga estreou em 2022 com derrota do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/01/2022 09:53

A expectativa era alta para a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, e a decepção do torcedor foi ainda maior não apenas pela derrota por 1 a 0 para o Bangu, mas também pela atuação da equipe em seu primeiro teste em 2022. Apesar do desempenho muito abaixo do esperado, o técnico Abel Braga não se abalou e pediu calma aos tricolores.

"A expectativa é grande não só do torcedor, mas também dos jogadores, e de nós, da comissão, na direção... (A derrota) Não vai afetar nada do que queremos e vamos conquistar. Não podemos, porque perdemos um jogo, achar que está tudo errado. Não é por aí. A gente entende toda impaciência, toda essa loucura que está passando o torcedor tricolor. As coisas não acontecem por acaso", analisou.



Abel admitiu que o Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim, mas melhorou no segundo, com a entrada de Luiz Henrique e a mudança do esquema de três zagueiro para quatro. Entretanto, o treinador avisou que manterá o 3-5-2 para as próximas partidas.



"É uma opção de jogo onde nós nos tornamos mais ofensivos, porque jogamos com dois laterais altos. E vamos continuar trabalhando dessa maneira. Se ficar provado o contrário, nós temos um plano B e que foi usado. É manter a tranquilidade", disse o treinador tricolor, completando.

"O Luiz é titular. Ele não foi neste jogo porque perdeu parte da pré-temporada".