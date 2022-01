Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Rio - O atacante Gabriel Teixeira está bem próximo de não ser mais o jogador do Fluminense. Após recusar a primeira proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, time do ex-técnico Odair Hellmann, o Tricolor aceitou a contraproposta por 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,8 milhões na cotação atual). A informação é do portal "GE".

Por este motivo, o atacante não foi relacionado pelo técnico Abel Braga para a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca nesta quinta-feira, contra o Bangu. Gabriel Teixeira tem viagem marcada nesta sexta-feira para fazer exames médicos e, caso seja aprovado, assinará vínculo por cinco anos.

Devido aos reforços anunciados para o ataque do Fluminense, com quem tinha contrato até 2025, Gabriel Teixeira entendeu que teria menos espaço nesta temporada. Desta forma, o atacante manifestou o desejo de se transferir para um novo clube.