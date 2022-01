Estreia do Fluminense no Carioca de 2022 - Foto: Lucas Merçon/Flumiennse FC

Publicado 27/01/2022 22:36

Rio - O Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Bangu, no Estádio Luso-Brasileiro nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Sem entrosamento, a equipe tricolor teve bastante dificuldade para surpreender o time alvirrubro.



À primeira vista, o Fluminense do técnico Abel Braga sofreu durante todo o primeiro tempo e não conseguiu atacar o Bangu. Com um erro na saída de bola do zagueiro Nino, o jogador devolve para o volante Felipe Melo, que se enrola e acaba oferecendo o passe para o adversário. Em seguida, Santarém aproveita o erro, avança pela direita, cruza rasteiro e Baggio finaliza para abrir o placar.



Durante boa parte da etapa inicial, o Fluminense teve raros lapsos para assustar o Bangu. Em uma delas, o centroavante Fred recebe na área pela direita e finaliza para o meio do gol. Mas a defesa do Alvirrubro corta para afastar o perigo. Em outra oportunidade, o atacante Willian Bigode pressiona a defesa adversária, rouba a bola e finaliza cruzado para fora.

Na etapa final da partida, Abel Braga desmancha a formação tática de três zagueiros e substitui o volante Felipe Melo pelo atacante Luiz Henrique. De volta ao 4-3-3, o jogador entrega outra dinâmica para a equipe tricolor e começa a pressionar a defesa do Bangu. Em dado momento do jogo, aos seis minutos do segundo tempo, o atleta recebe na frente pela direita, avança e toca para o meia Nathan, que finaliza de primeira para fora.

Mais da metade do segundo tempo, aos 27 minutos, o atacante Fred surpreende a defesa do Bangu, dribla a zaga alvirrubra e finaliza para fora, com perigo. Porém, nada disso ainda é o suficiente para arrancar o empate ou virar a partida. O Tricolor não soube se comportar com os reforços, e, sem entrosamento, a equipe carioca oscilou no primeiro jogo da temporada de 2022.

Com prováveis mudanças ou a manutenção da mesma formação tática do técnico Abel Braga, no próximo domingo (30), o Fluminense enfrenta o Madureira, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.