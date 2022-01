Pineida no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 27/01/2022 17:42

Uma das novidades do Fluminense para 2022, Pineida chegou com a versatilidade de poder jogar nas duas laterais. Apesar de ser destro, o equatoriano atuava há seis anos na esquerda pelo Barcelona de Guayaquil, mas, neste início de trabalho pelo Fluminense, tem ficado mais pela direita a pedido de Abel Braga, já que Cris Silva tem agradado e começa a temporada como titular.



"Samuel (Xavier) teve Covid-19, Abel me disse que não tinha lateral-direito e me perguntou se eu poderia jogar por ali. Respondi que não teria problema. Ele disse que não é que não jogarei na esquerda, mas que atualmente me quer na direita. E falei que estava à disposição para jogar onde quisesse. Hoje estou jogando pela direita. Estou fazendo o que técnico pediu", afirmou o equatoriano, que admitiu a preferência pelo outro lado.



"Eu me sinto mais cômodo jogando pela esquerda, mas hoje o treinador me quer pelo lado direito. Espero fazer as coisas da melhor maneira e me adaptar o mais rapidamente ao sistema tático".



Além de Pineida, que pode jogar nos dois lados, o Fluminense conta na lateral direita com Samuel Xavier e nos últimos anos tinha Calegari, volante de origem. Já na esquerda, Cris Silva, Marlon e Danilo Barcelos estão no elenco, sendo que os dois últimos têm chances de sair.