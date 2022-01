Técnico Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 27/01/2022 12:55

Sem apresentação oficial nem coletiva para a imprensa desde que retornou, Abel Braga deu entrevista ao site oficial do Fluminense e falou pela primeira vez sobre o que pensa de equipe para 2022. Apesar da escalação inicial da estreia no Campeonato Carioca, contra o Bangu nesta quinta-feira às 20h30, ser no esquema 3-5-2, o treinador promete muitas mudanças táticas em campo durante as partidas.

"Estou com muita expectativa de ver essa equipe jogar logo. Ela tem umas características bem interessantes, de mudança de plano devido às características dos jogadores. Ninguém vai poder dizer que o Fluminense usa três centrais, 3-5-2... Vai ser complicado definir, porque haverá um revezamento de sistema muito bom, até porque são jogadores extremamente capacitados, de receptividade e de assimilação muito fácil", avaliou.



Com 17 dias de pré-temporada, Abel Braga já definiu uma equipe base, que deve sofrer pequenas alterações neste início de 2022, com Marcos Felipe (Fábio); Nino, David Braz e Felipe Melo; Samuel Xavier, André, Yago, Nathan e Cris Silva; William Bigode (Luiz Henrique) e Fred. Mas o treinador admite que o time não chegou ao que deseja e deve sofrer neste início.



"Vamos ter que melhorar pelo menos até 50%, mas a minha perspectiva é muito boa para o ano", disse o treinador.