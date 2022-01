Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 26/01/2022 17:55

Rio - O retorno do meia Thiago Neves, de 36 anos, ao Fluminense, não deve acontecer nesta temporada. Por outro lado, o presidente Mário Bittencourt revelou durante o evento "FluCamp" na sede das Laranjeiras nesta quarta-feira, que sonha com a chegada do atleta antes de encerrar a carreira.

Fluminense: contratou Thiago Neves do Al-Hilal (ARA) por R$ 16,2 milhões em 2012. Reprodução

"O Thiago Neves é um grande atleta e um grande amigo meu, mas, infelizmente, esse ano, na posição que ele joga, nós temos muitos jogadores dessa posição, inclusive da casa. Não temos espaços para tê-lo aqui conosco – disse Mário, acrescentando:



"Ele é um jogador que a gente gosta muito e a gente torce para que ele esteja em outro lugar e faça sucesso. Quem sabe um dia ele possa vir finalizar a carreira dele no futuro aqui?"