Germán CanoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/01/2022 14:53

Rio - O atacante Germán Cano, do Fluminense, estreou na última quinta-feira, contra o Bangu, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O argentino entrou no segundo tempo e ainda se envolveu em um lance de pênalti não marcado para o Tricolor. Por outro lado, o que mais repercutiu foi a gafe cometida em entrevista após o final da partida.

Na ocasião, o jogador destacou que estava "muito feliz pela primeira atuação no Vasc... no Fluminense". A fala repercutiu nas redes sociais através de torcedores cruz-maltinos. Veja o vídeo:

O atacante argentino pode ser uma das opções do Fluminense para a segunda rodada do Carioca, no próximo domingo (30), contra o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira. Além de Germán Cano, Luiz Henrique se destacou na etapa final da última partida e também pode ser utilizado.