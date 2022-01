Abel comanda o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/01/2022 15:00

Rio - Na noite desta quinta-feira (27), o Fluminense fez sua partida de estreia no Campeonato Carioca, e foi derrotado pelo Bangu, por 1 a 0, em jogo disputado no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

O resultado da partida poderia ter sido diferente, graças a um lance no último minuto de jogo, quando, em um lançamento para o argentino Germán Cano, o atacante dominou a bola, dentro da grande área, e foi puxado pelo defensor do Bangu. O árbitro Alex Gomes Stefano entendeu que o atleta estava fora da área, e optou por marcar apenas uma falta a favor da equipe Tricolor, gerando muitas reclamações dos atletas.

Durante a coletiva de imprensa após o final da partida, o técnico Abel Braga falou sobre o lance.

"Não estou dando desculpa, mas se o árbitro achou que foi falta, se deu a falta, tem que dar o pênalti. O jogador não foi tocado fora da área. se ele deu a falta, tinha que ter dado o pênalti", disse o treinador.

Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, o VAR estará incluso na competição de maneira parcial. Ou seja, só será utilizado nos clássicos, além das semifinais e das duas partidas da final da competição.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (30), pela segunda rodada do Campeonato Carioca, em duelo contra o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.