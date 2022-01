Abel Braga esboça time titular do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Abel Braga esboça time titular do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/01/2022 18:00

Rio - O comentarista Arnaldo Ribeiro projetou a estreia do Fluminense na Libertadores, contra o Millonarios, nos dias 22 de fevereiro e 1º de março, durante o podcast "Posse de Bola" nesta sexta-feira. Na ocasião, o jornalista ressaltou a importância do técnico Abel Braga "não mexer tanto" no elenco tricolor.

"O jogo contra o Millonarios é dia 22 de fevereiro, então estamos falando de 20 dias, já tem menos de um mês e a minha impressão foi que o Abel já no seu cartão de visitas resolveu reunir no time principal todos os jogadores mais experientes, mirando o jogo da pré-Libertadores, eu imagino, mas mexendo em uma base que estava funcionando no final do ano passado, aquela mescla entre os mais velhos e os mais novos", disse o comentarista Arnaldo Ribeiro.

"Ele mudou, além da questão da escalação, o sistema tático, para acoplar os mais veteranos, então o Felipe Melo atuou como uma espécie de líbero e falhou no gol do Bangu, líbero terceiro zagueiro. E para acoplar o Willian Bigode, ele tirou os pontas, os jovens do Fluminense, pôs o Willian Bigode fazendo dupla com o Fred, mais ou menos naquele três zagueiros e dois atacantes, 3-5-2. Juventude, gás, só tinha no meio de campo, na frente e atrás mais experiência", completou.