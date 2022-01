Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 28/01/2022 16:48

Rio - O volante Hudson não está mais nos planos do Fluminense nesta temporada. Por outro lado, jogador permaneceu no clube para se recuperar de uma lesão no joelho direito. Além disso, está muito próximo de voltar a jogar e afirmou em entrevista ao portal "GE", que não se "arrependeu" de sua passagem no clube carioca.

Após cinco meses de cirurgia, Hudson, do Fluminense, volta a trabalhar em campo Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

"Arrependimento não. As lesões que eu tive são coisas que a gente não controla. Por exemplo, eu machuquei em uma semifinal de Campeonato Carioca, pode acontecer com qualquer jogador em uma dividida. Não me arrependo de nada, pelo contrário, se tivesse que fazer tudo de novo faria. Claro que buscaria fazer as coisas ainda melhores dentro da possibilidade minha e do clube", afirmou o volante Hudson.



O volante chegou ao Fluminense em 2020, mas não se destacou com a camisa tricolor. No total, disputou 43 partidas, marcou um gol e fez três assistências na mesma temporada. No entanto, em 2021, rompeu o ligamento do joelho direito no dia 3 de maio, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, e precisou passar por uma cirurgia.