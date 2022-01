Zagueiro Nino pode deixar o Fluminense ainda em janeiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Zagueiro Nino pode deixar o Fluminense ainda em janeiroFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/01/2022 20:28

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, deve receber uma proposta do Dínamo de Kiev, da Ucrânia neste sábado. Anteriormente, o jogador recebeu uma oferta do Tigres, do México. Dessa vez, há a possibilidade do valor ser maior do que foi oferecido pelo clube mexicano. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Nino é um dos destaques do Fluminense Lucas Mercon/fluminense

Anteriormente, a proposta oferecida pelo Tigres foi de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,8 milhões na cotação atual). No entanto, não foi o suficiente para a venda ser concretizada e o zagueiro de 24 anos acabou permanecendo no Fluminense.

O Fluminense detém 60% dos direitos econômicos de Nino. A diretoria tricolor nunca escondeu que tem interesse na venda do zagueiro, que é um dos destaques no elenco do clube carioca.