Em sua estreia, o Fluminense teve dificuldades diante do BanguLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 29/01/2022 13:44

Rio - Assim como o Flamengo, o Fluminense estuda a possibilidade de levar seus jogos no Campeonato Carioca para Volta Redonda. Os jogadores do Tricolor não ficaram satisfeitos com as condições do Estádio Luso-Brasileiro na partida contra o Bangu, na última quinta-feira. A informação é da Rádio Globo.

Segundo o veículo, os atletas tricolores ficaram incomodados com a baixa iluminação do local. Parte dos refletores queimou durante o jogo do Flamengo, na última terça-feira, e o Fluminense não foi avisado deste e de outros problemas estruturais.

O Fluminense terá a chance de avaliar de perto as condições em que se encontra o Raulino de Oliveira. O clube enfrentará o Madureira, neste domingo, e o Flamengo, no próximo dia 6, ambos em Volta Redonda.