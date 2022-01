Torcida do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/01/2022 17:40 | Atualizado 29/01/2022 17:44

Rio - Um torcedor do Fluminense viralizou nas redes sociais nas últimas horas por conta do nome que escolheu para seu filho recém-nascido. O novo papai mostrou o vídeo do momento em que registrou o menino, que se chamará Mateus Fluminense Ferreira de Carvalho.

"Bom dia, estou aqui na maternidade fazendo o registro do Mateus. Vamos lá. O nome: Mateus Fluminense Ferreira de Carvalho. Ah, garoto! Fluminense!", diz o torcedor.

O vídeo chegou a ser compartilhado pelo Fluminense, que deu as boas vindas ao garoto.