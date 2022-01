Fluminense: contratou Thiago Neves do Al-Hilal (ARA) por R$ 16,2 milhões em 2012. - Reprodução

Fluminense: contratou Thiago Neves do Al-Hilal (ARA) por R$ 16,2 milhões em 2012. Reprodução

Publicado 30/01/2022 13:56

Rio - O Fluminense tem um novo alvo no mercado: o meia Thiago Neves, de 36 anos. De acordo com o canal "Flu News", o Tricolor iniciou as conversas para um possível retorno do ídolo tricolor às Laranjeiras nesta temporada.

Thiago Neves está sem clube desde que deixou o Sport, em setembro do ano passado. Desde então, o jogador vem mantendo sua forma física realizando trabalhos particulares, enquanto busca um novo clube para defender em 2022.

Recentemente, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez elogios a Thiago e abriu as portas do clube para que ele possa encerrar sua carreira.

“Não teríamos espaço para ele. Mas a gente torce para que faça sucesso onde for, pois ele tem uma ligação com o clube e gostamos muito dele. Quem sabe ele possa vir no futuro encerrar a carreira dele aqui”, disse Mário.