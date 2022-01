Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/01/2022 14:43

Rio - A ausência na lista de jogadores relacionados para o jogo do Fluminense contra o Madureira, no último domingo, em Volta Redonda, irritou o meia Paulo Henrique Ganso. De acordo com o portal "Netflu", o camisa 10 discutiu com o técnico Abel Braga ao ser informado da decisão.

Ao ver a revolta do jogador, Abel pediu calma e disse contar com ele para o restante da temporada. No entanto, foi retrucado por Ganso, que questionou a confiança do treinador em seu futebol, uma vez que havia lhe deixado de fora. O clima acabou ficando pesado entre os dois.

Internamente, alguns jogadores entenderam o lado de Ganso, já que o treinador não possui um "camisa 10" de ofício em seu elenco. No entanto, o grupo entende que a decisão do treinador deve ser sempre respeitada.