Rio - O técnico Abel Braga explicou o motivo de ter deixado Paulo Henrique Ganso de fora da relação para a partida do Fluminense contra o Madureira, no último sábado, em Volta Redonda. Segundo o treinador, a ideia de não levar o camisa 10 se deu apenas para revezar o grupo.

"Quem está perguntando do Ganso, mas não está do Manoel. Eu revezei, tenho que revezar, não posso perder ninguém. Vocês não acompanham o treino, mas o Arias fez um treino fantástico junto com o Cano. Eu fui somente justo. Vão ter que brigar pela posição. Cada jogo é uma história, vamos continuar trabalhando e confiando em todo mundo", disse Abel após a partida, vencida por 1 a 0 pelo Tricolor.

O treinador também falou sobre o fato de o experiente goleiro Fábio ter sido opção em relação a Marcos Felipe, que foi novamente titular.

"Já falei isso para o meu treinador de goleiros. Eu não sou o treinador de goleiros, é o André (Carvalho). Por justiça, ele manteve o Marcos Felipe, e foram dois jogos impecáveis. O momento que ele disser: "Vamos colocar hoje esse ou aquele"... A equipe vai mudar, vamos jogar quinta, domingo, um clássico... Quem resolve isso é o André. No momento que ele falar tem que pôr esse ou aquele, tudo bem. Ou se quem está de titular começa a ter um rendimento mais baixo, eu falo: "Vamos trocar, quem você acha que deve entrar no lugar?"", disse Abel.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h, contra o Audax, no Estádio Luso-Brasileiro.