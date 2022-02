Abel Braga, técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/02/2022 16:03

Rio - O Fluminense contou com uma grande reformulação em seu elenco para a temporada de 2022. Mesmo após a saída de alguns atletas, como Cazares, Egídio, Lucca, Bobadilla, Abel Hernández, e diversos outros atletas, o técnico Abel Braga vê o elenco com excesso de jogadores em algumas posições, fazendo com que alguns atletas não fossem muito utilizados, e ficassem desmotivados. A informação é do "NetFlu".

Ainda segundo o portal, atletas como Danilo Barcelos, Marlon e Matheus Ferraz se enquadram nesta situação, e podem deixar o Tricolor em breve. A ideia da diretoria é conseguir emprestá-los, ou até mesmo rescindir seus respectivos contratos, liberando os jogadores para assinarem em definitivo com alguma outra equipe, além de enxugar a folha salarial do clube.

Ao mesmo tempo, a cúpula de futebol do Fluminense segue atenta à novas oportunidades no mercado. O clube, que foi destaque na janela de transferências, especialmente por conta das chegadas de Germán Cano e Fábio, pode obter novos reforços em breve. No entanto, a capacidade de investimento da equipe, dependerá diretamente dos resultados na Copa Libertadores. Caso o Tricolor consiga alcançar a fase de grupos da competição, o clube garantirá cerca de 3 milhões de dólares (em torno de R$15 milhões, na cotação atual).