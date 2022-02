Fábio e Thiago Neves no Cruzeiro - Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Rio - Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o goleiro Fábio foi questionado sobre um possível retorno do meia Thiago Neves, que está atualmente sem clube, ao Fluminense. O jogador relembrou a época que atuou ao lado do meio-campista no Cruzeiro, e destacou que o veterano é "acima da média".

"Thiago é acima da média, já vimos ao longo da carreira dele. Se ele tiver focado e o presidente achar, junto com todo o estafe do Fluminense que ele é uma grande opção para estar aqui, com certeza será bem-vindo pq tem uma história aqui e todos aqui com o pensamento só de fazer com que o Fluminense seja campeão de tudo o que disputar. O objetivo é esse", destacou o goleiro Fábio em entrevista coletiva.



Com a camisa do Fluminense, Thiago Neves teve uma passagem vitoriosa, onde conquistou a Copa do Brasil em 2007, e o Campeonato Carioca e Brasileirão de 2012. O jogador de 36 anos disputou 174 partidas e marcou 50 gols. Ao lado de Fábio, os dois atletas conquistaram duas Copas do Brasil e Estaduais.